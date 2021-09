The Lost Lands 2021 Stream is Officially Live: Watch Here

Tune into massive DJ sets from Excision, GRiZ, Eliminate and more.

Headbangers, rejoice: the long-awaited return of Lost Lands is officially underway.

Whether you're raving at your own in-house Lost Lands festival with your crew or just dancing in your pajamas with a PB&J in one hand and a seltzer in the other, you can now watch the Couch Lands dubstep extravaganza from home.

Stream Lost Lands 2021 below and check out the hourly schedules beneath the video feed.

FRIDAY DAY 1

BENDA - 2:30PM ET / 11:30AM PT

HI I'M GHOST - 3PM ET / 12PM PT

ELIMINATE - 3:25PM ET / 12:25PM PT

SIPPY - 3:50PM ET / 12:50PM ET

MODESTEP (DJ SET) - 4:15PM ET / 1:15PM PT

MONXX - 4:40PM ET / 1:40PM ET

WOOLI - 5PM ET / 2PM PT

MUST DIE! - 5:30PM ET / 2:30PM PT

MARAUDA - 6:15PM ET / 3:15PM PT

DIRT MONKEY - 7PM ET / 4PM PT

LSDREAM - 7:30PM ET / 4:30PM PT

BLACK TIGER SEX MACHINE - 8PM ET / 5PM PT

GRIZ - 8:45PM ET / 5:45PM PT

ARMNHMR B2B MITIS - 9:30PM ET / 6:30PM PT

EXCISON - 10PM ET / 7PM PT

BOOGIE T - 12AM ET / 9PM PT

SATURDAY DAY 2

VAMPA - 2PM ET / 11AM PT

DECADON - 2:3PM ET / 11:30AM PT

CALCIUM - 3PM ET / 12PM PT

BANDLEZ 3:30PM ET / 12:30PM PT

HE$H B2B BOMMER - 4PM ET / 1PM PT

G-REX - 4:30PM ET / 1:30PM PT

KOMPANY - 5PM ET / 2PM PT

YOOKIE - 5:30PM ET / 2:30PM PT

DION TIMMER - 6PM ET / 3PM PT

ATLIENS - 6:55PM ET / 3:55PM PT

BARELY ALIVE - 7:30PM ET / 4:30PM PT

SULLIVAN KING B2B KAI WACHI - 8PM ET / 5PM PT

VIRTUAL RIOT - 8:45PM ET / 5;45PM PT

LIQUID STRANGER - 9:45PM ET / 6:45PM PT

SLANDER - 10:45PM ET / 7:45PM PT

GANJA WHITE NIGHT - 12AM ET / 9PM PT

SUNDAY DAY 3

AWEMINUS - 2PM ET / 11AM PT

HAIRITAGE - 2:30PM ET / 11:30PM PT

JESSICA AUDIFFRED - 3PM ET / 12PM PT

RAY VOLPE - 3:30PM ET / 12:30PM PT

CHAMPAGNE DRIP - 4PM ET / 1PM PT

LEVEL UP - 4:30PM ET / 1:30PM PT

LUCII - 5PM ET / 2PM PT

DIESEL - 5:30PM ET / 2:30PM PT

EXCISION (DETOX SET) - 6PM ET / 3PM PT

PHASEONE - 6:55PM ET / 3:55PM ET

NGHTMRE - 7:20PM ET / 4:20PM PT

SPAG HEDDY - 7:45PM ET / 4:45PM PT

PEEKABOO - 8:15PM ET / 5:15PM PT

SUBTRONICS - 8:45PM ET / 5:45PM PT

EXCISION (THROWBACK SET) 9:45PM ET / 6:45PM PT

12TH PLANET - 11:00PM ET / 8PM PT